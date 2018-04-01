Челси — Тоттенхэм: прогноз на дерби Лондона

В центральном матче тридцать второго тура английской Премьер-лиги «Челси» примет «Тоттенхэм». Команды борются за места в зоне Лиги чемпионов, а потому в воскресенье в западном Лондоне совершенно точно не будет места для компромиссов. "Евро-Футбол.ру" знакомит своих читателей с деталями будущего противостояния на «Стэмфорд Бридж».

Челси

Чтобы скрасить невзрачный сезон, «Челси» может не хватить победы в Кубке Англии, о чём уже говорил Антонио Конте. Зато если лондонцы смогут ещё и финишировать в зоне Лиги чемпионов в Премьер-лиге, это будет жирным плюсом. На текущий момент «пенсионеры» идут пятыми, отставая от четвёртого «Тоттенхэма» на пять очков. Поражение в воскресном дерби существенно снизит шансы «Челси», и футболисты это прекрасно понимают. Думается, что на будущий матч подопечные Антонио Конте настроятся по-особенному, ведь их устроит только победный результат.

У «Челси» под вопросом находятся два футболиста — Тибо Куртуа и Андреас Кристенсен . Давид Луис и Этан Ампаду числятся в списке травмированных.

Тоттенхэм

Конечно, «Тоттенхэм» также рассчитывает победить в воскресенье, ведь три очка дадут команде Маурисио Почеттино возможность чувствовать себя в зоне Лиги чемпионов значительно комфортнее. При этом поражение не станет для «шпор» большой трагедией, ведь хоть какой-то запас у них всё же есть. В этом смысле в психологическом плане у «Тоттенхэма» может быть некоторое превосходство. Перед международной паузой подопечные Маурисио Почеттино крупно выиграли в двух подряд гостевых матчах и теперь не прочь продлить серию.

Маурисио Почеттино заявил, что Гарри Кейн демонстрирует существенный прогресс в восстановлении. Возможно, главный бомбардир «Тоттенхэма» сможет выйти на поле уже в анонсируемом поединке. А вот Гарри Уинкс точно не сыграет из-за травмы.

Где смотреть матч

Игру на «Стэмфорд Бридж», которая стартует в 18:00 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом лондонского дерби можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"Челси" — «Тоттенхэм»: +27=19-5. Разница мячей: 94-48.

Первый круг: 2:1.

"Челси" имеет серьёзное преимущество в личных встречах с «Тоттенхэмом» в эпоху Премьер-лиги. В первом круге команда Антонио Конте одержала выездную победу со счётом 2:1 благодаря дублю Маркоса Алонсо

Интересные факты

— «Челси» рассчитывает дважды в одном чемпионате обыграть «Тоттенхэм» впервые с сезона 2005/06.

— «Тоттенхэм» ни разу не побеждал в Премьер-лиге на «Стэмфорд Бридж» в 25 матчах.

— «Тоттенхэм» набрал больше очков в лондонских дерби этого сезона (13), чем любая другая столичная команда.

— Тоттенхэм" выиграл 59% матчей АПЛ, в которых играл Гарри Кейн, и 39% матчей, в которых Кейн не играл.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

Будущий матч можно смело называть битвой за шесть очков. Но, как мы уже говорили, определяющим поединок будет больше для «Челси», ведь для «Тоттенхэма» поражение не станет критичным. Команда Антонио Конте должна правильно настроиться и добиться положительного результата. Наша ставка: «Челси» с форой (0) с коэффициентом 1.72.