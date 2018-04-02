Главный тренер «Шинника»: «Если возьмем Кубок России, набью новую татуировку!»

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов рассказал о перспективах команды в Кубке России, где ярославцы вышли в полуфинал. За путевку в решающий матч «Шинник» 18 апреля сразится на выезде с курским «Авангардом».

”Как бы мы ни старались отогнать подобные мысли, как бы ни лукавили, но 18 апреля в Курске для нас главная игра. Только до нее нужно будет провести три матча ФНЛ. Если сосредоточиться на подготовке к встрече с «Авангардом», то мы и там осрамимся, и в чемпионате провалимся. Нужно идти step by step

Два года назад я пообещал, что в случае победы «Шинника» над «Балтикой» сделаю себе татуировку, и слово свое сдержал. Если «Шинник» возьмет Кубок России, набью новую!" — приводит слова Побегалова.