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Главный тренер «Шинника»: «Если возьмем Кубок России, набью новую татуировку!»
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Главный тренер «Шинника»: «Если возьмем Кубок России, набью новую татуировку!» 

SPORT24.ru 49 минут назад
Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов рассказал о перспективах команды в Кубке России, где ярославцы вышли в полуфинал. За путевку в решающий матч «Шинник» 18 апреля сразится на выезде с курским «Авангардом».
”Как бы мы ни старались отогнать подобные мысли, как бы ни лукавили, но 18 апреля в Курске для нас главная игра. Только до нее нужно будет провести три матча ФНЛ. Если сосредоточиться на подготовке к встрече с «Авангардом», то мы и там осрамимся, и в чемпионате провалимся. Нужно идти step by step
Два года назад я пообещал, что в случае победы «Шинника» над «Балтикой» сделаю себе татуировку, и слово свое сдержал. Если «Шинник» возьмет Кубок России, набью новую!" — приводит слова Побегалова.
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