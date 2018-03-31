Хохлов: обидно, что «Динамо» детские ошибки допускает, а потом отыгрывается

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча с тульским «Арсеналом» (2:1) в 24-м туре РФПЛ.

«В первом тайме не хватало завершающего паса, который смог бы вывести один на один или просто на какой-то удар. Вроде были неплохие подходы, а вот в концовочке чуть не хватало. Начали матч здорово, взяли игру под свой контроль, а потом почему-то стали отдавать преимущество, игра разбилась на отрезки. Конечно, много нервов сегодня отдал. Обидно, что такие просто детские ошибки допускаем и потом начинаем отыгрываться. До этого нормально играли сзади, всё контролировали, никаких грубых ошибок не совершали, а здесь из ничего сами себе гол создали. После того как начали проигрывать, стали перестраиваться: нас ничья не устраивала. Выпустили ещё одного атакующего игрока, сняли опорного и дожали. Да, со стандартов, но это тоже голы. В «Арсенале» довольно хорошие футболисты по уровню. Мы думали только об этой игре, и победа придаст дополнительных моральных сил. Может быть, немного раскрепостимся. Придала ли мотивации победа «Амкара»? Знаете, нам сейчас дополнительная мотивация не нужна. Мы находимся рядом с зоной вылета и хотим исправить это положение. Да, конечно, следим за результатами других игр, но куда ещё больше быть мотивированными? Спасибо Божовичу за комплименты нашей команде. Он всегда отличался корректностью. Мы победили — для нас это важно. А что касается игры, то, повторюсь, на мой взгляд, она была разбита на отрезки», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».