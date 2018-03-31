Евсеев: «Секрета в дубле Оланаре нет. Гончаренко объяснил, что от него ждать»

Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев после победы над «Локомотивом» (2:1) прокомментировал дубль нападающего пермской команды Аарона Оланаре , арендованного у ЦСКА. ”Оланаре давно не забивал, но в Перми прибавил. В чем секрет?” — спросили у Евсеева на пресс-конференции. ”Секрета нет. Мы его взяли в аренду из ЦСКА, я пообщался с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко , спросил, что от него ждать. Он объяснил ситуацию. Первая игра, вторая, третья — и пошло. Главное, чтобы со стороны тренера было доверие. У меня оно есть ко всем игрокам команды. Сегодняшняя игра это доказала”, — ответил Евсеев, слова которого передает корреспондент Sport24.ru Леонид Волотко.