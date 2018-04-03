Дзюба: цель забить 7 голов за «Арсенал»? Я такого не говорил, Журавель — негодяй

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба , выступающий за тульский «Арсенал» на правах аренды, заявил, что не ставил перед собой цели забить определённое количество голов в нынешнем сезоне.

«Не было такого, что я поставил перед собой цель забить семь голов в «Арсенале» до конца сезона. Журавель — негодяй, немного вырвал мои слова из контекста. Он начал меня провоцировать: «Десять или семь?». А я ему сказал, что это неблагодарное дело. Я просто уходил получать удовольствие от игры в футбол. Мне дают шанс, и я должен его оправдать. Везде, куда ты приходишь, нужно давать результат. Не бывает такого, что пришёл такой красивенький: «Здрасьте, вот и я». Одну-две игры не забьёшь — начнут кричать с трибуны: «Каланача, чего ты припёрся сюда?». Это нормальное явление. У меня нет такой цифры, просто Журавель настаивал: «Ну давай скажем хотя бы семь». И вот так получилось семь. А не было такой цифры. Я сказал: «Сколько надо, столько и будет», — сказал Дзюба в эфире передачи «Футбол России».