Дзюба: в «Зените» считали, что я расслабляю Кокорина и разлагаю коллектив 

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба, взятый в аренду у петербургского "Зенита", рассказал о проблемах, которые у него были в начале нынешнего сезона, сообщает ТАСС.
"Наверное, я допустил небольшую ошибку, потому что нужно было уходить перед сезоном. Уже после первого сбора мне дали понять, что Манчини не особо хочет меня видеть", — сказал Дзюба в эфире передачи «Футбол России».
По словам спортсмена, у него был странный разговор с главным тренером команды Роберто Манчини на темы, которые не относились к футболу.
"Они целенаправленно хотели сделать так, чтобы я не тренировался с остальными, а работал индивидуально. Типа расслабляю Кокорина — это было, наверное, главное. Три причины: расслабляю Кокорина, разлагаю коллектив и не могу тренироваться", — подчеркнул Дзюба.
Ранее сообщалось, что Дзюба готов оплатить свое участие в матче с «Зенитом».