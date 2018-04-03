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Дзюба: в «Зените» считали, что я расслабляю Кокорина и разлагаю коллектив
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Дзюба: в «Зените» считали, что я расслабляю Кокорина и разлагаю коллектив 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба, взятый в аренду у петербургского "Зенита", рассказал о проблемах, которые у него были в начале нынешнего сезона, сообщает ТАСС.
"Наверное, я допустил небольшую ошибку, потому что нужно было уходить перед сезоном. Уже после первого сбора мне дали понять, что Манчини не особо хочет меня видеть", — сказал Дзюба в эфире передачи «Футбол России».
По словам спортсмена, у него был странный разговор с главным тренером команды Роберто Манчини на темы, которые не относились к футболу.
"Они целенаправленно хотели сделать так, чтобы я не тренировался с остальными, а работал индивидуально. Типа расслабляю Кокорина — это было, наверное, главное. Три причины: расслабляю Кокорина, разлагаю коллектив и не могу тренироваться", — подчеркнул Дзюба.
Ранее сообщалось, что Дзюба готов оплатить свое участие в матче с «Зенитом».
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