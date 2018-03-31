Павел Чупа победил на чемпионате России по фристайлу в хаф-пайпе, который прошёл на курорте «Солнечная долина» в Миассе. Второе место занял Роман Егоров, а замкнул тройку призёров Владимир Галайко. Среди женщин золотую медаль завоевала Валерия Демидова, второй стала Елизавета Чеснокова, а бронза досталась Дарье Таталиной. Фристайл. Чемпионат России. Миасс, Челябинская область Хаф-пайп Мужчины 1. Павел Чупа. 2. Роман Егоров. 3. Владимир Галайко.
Женщины 1. Валерия Демидова. 2. Елизавета Чеснокова. 3. Дарья Таталина.