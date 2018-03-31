«Локомотив» не повторит прошлогодний рекорд «Спартака» 

«Локомотив» во второй раз в сезоне уступил в Черкизове «Амкару» (0:1 и 1:2) и упустил шанс повторить рекорд, установленный в прошлом сезоне "Спартаком". Красно-белые под руководством Дмитрия Аленичева (в первом туре) и Массимо Карреры в чемпионате России-2016/17 хотя бы по разу обыграли каждого из соперников. Такого не получалось ни у одной другой команды в турнирах, проходивших по двухкруговой системе (кроме сезонов-1992 и 2011/12).
Для повторения спартаковского результата команде Юрия Семина оставалось победить «Амкар», «Ахмат» и «Уфу», но пермяки помешали повторению рекорда. (Кирилл БУРДАКОВ)
Амкар — Локомотив