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«Спартак» — «Тосно». Онлайн
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«Спартак» — «Тосно». Онлайн 

Советский спорт 58 минут назад
Встреча пройдет на поле стадиона «Открытие» в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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