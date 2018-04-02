«Локомотив» вернул интригу в чемпионат России по футболу

Осечкой «Локомотива» воспользовались конкуренты. Чемпионат России по футболу возобновился поражением лидера — «Локомотива», после чего все его преследователи дружно взяли по три очка.

Интригу вернул сам «Локомотив». Недаром даже Юрий Семин после матча в качестве черного юмора выдал сентенцию, что мы, мол, сделали чемпионат интереснее, теперь в нем снова ничего не ясно. Все потому, что результат получился сногсшибательным: вместо победы «Локо» зрители «РЖД-Арены» увидели «викторию» «Амкара» — 2:1.

Предматчевый коэффициент от БК-контор — восемь к одному. Разговоры, что лидер купил себе очередные три очка на пути к «золоту», сразу утихли. Изначально играть должны были в Перми, но местный стадион засыпан снегом, нейтральное поле в Хабаровске, естественно, москвичей не устроило. И номинальные хозяева почему-то сразу согласились на предложение «железнодорожников» сыграть у них, в Черкизово, а не слетать, например, в Сочи.

Такая развязка не понравилась конкурентам «Локомотива», ведь и так по потерянным очкам Палыч опережает всех на восемь баллов, а тут еще и гарантированная победа в матче с предпоследним местом. Но лидер неожиданно проиграл аутсайдеру, и на пресс-конференции Семин не стал сдерживать обиду.

Юрий Семин главный тренер «Локомотива» «Если бы сейчас выиграли мы, мы бы сказали, что они нам игру подарили, а оказалось все наоборот. А играть негде, где играть? Они же не поехали в Сочи. К нам сейчас какие вопросы? Мы и так сейчас все раздали: и деньги, и очки, все отдали».

Про деньги главный тренер «Локо» вспомнил неспроста, ведь его команду обвиняли, что она заплатила пермякам за приезд в Москву и последующее поражение. В итоге в выигрыше именно конкуренты Юрия Палыча «Спартак» одолел на «Открытие-Арене» «Тосно» — 2:1. А «Зенит» одержал первую за полгода победу на чужом стадионе, на сей раз в Уфе. И тоже счет был 2:1.

Легендарное в прошлом «Динамо» выползло из зоны вылета, обыграв в Химках тульский «Арсенал» — 2:1, причем у гостей отличился Дзюба. Два матча завершились вничью: «Ахмат» — «СКА-Хабаровск» — 0:0, «Урал» «Рубин» —1:1. Последними вечером в воскресенье на поле вышли ЦСКА и «Краснодар». Армейцы столицы за счет опыта и класса справились на выезде с «Ростовом» — естественно, здесь тоже 2:1, российский футбол — это всегда магия цифр, а южане дома не смогли одолеть «Анжи» — 1:1.

Таблица сразу похорошела: у «Локомотива» 49 очков, у «Спартака» теперь 47. 44 у ЦСКА, 42 у богатейшей команды страны «Зенита». На чемпионский титул претендуют все четверо. Правда, у красно-белых на матч больше, так как лишь они смогли сыграть встречу прошлого тура, который фактически разорвали надвое: из-за очередных перевыборов Путина.

Оставшиеся шесть игровых отрезков чемпионата России по футболу надо будет вместить в пять недель, перерывов на матчи сборной уже не осталось. Следующий, 25-й тур, начнется в субботу, 7 апреля. Главные матчи: «Зенит» — «Краснодар», «Локомотив» — «Ростов» и ЦСКА — «Динамо». А завершится первенство страны 13 мая.