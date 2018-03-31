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Нигматуллин: игроки «Локомотива» недооценили соперника и получат леща от Сёмина
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Нигматуллин: игроки «Локомотива» недооценили соперника и получат леща от Сёмина 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Голкипер «Амкара» Артур Нигматуллин прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 24-го тура РФПЛ.
«Слишком много людей верило в лёгкую победу «Локомотива» в Москве, в том числе и я. Видимо, эта вера и неудовлетворительные результаты и проблемы «Амкара» сыграли плохую службу для игроков московского клуба и привели к тому, что пермяки сегодня достигли сенсационного результата. Находясь внизу таблицы победили в Москве у «Локомотива». Футболисты «Локомотива» недооценили соперника, должным образом не настроились, за что сегодня получат леща от Юрия Павловича Сёмина.
«Спартаку» ещё предстоит пройти «Тосно». В первом круге сделать это не удалось. Вся борьба за первое место ещё впереди. Но пять очков, это уже не восемь. Такая разница может обострить борьбу за чемпионство в концовке. Решение РФПЛ внести в регламент новый пункт о невозможности проведения домашнего матча на стадионе соперника — я считаю справедливым. В данном случае, в пострадавших должны были быть соперники «Локомотива». Они надеялись, что «Амкар» сможет навязать борьбу в Перми, но никак не в Москве. А получилось, что помимо выручки от продажи билетом «Локомотив» предоставил гостям три очка. Гостеприимный «Локомотив»», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.
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