Мещеряков: «Локо», как любая нормальная русская команда, не ищет лёгких путей

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал поражение от «Амкара» (1:2) в матче 24-го тура РФПЛ.

«Тяжелое поражение? Нет, это обычная история. Мы не ищем лёгких путей, как любая нормальная русская команда. Теперь будем злее. Изначально предполагалось, что игра будет тяжелой. Думаю, чуть-чуть настроя не хватило.

Стоило ли сыграть в Перми? Нет ничего такого, что сыграно, то сыграно. Это футбол, чего тут говорить. Перенос я не комментирую. Можно искать любые причины, всё что угодно. Как решили соответствующие органы, так мы и играем. Хоть на луне.