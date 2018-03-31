Мещеряков: «Локо», как любая нормальная русская команда, не ищет лёгких путей 

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал поражение от «Амкара» (1:2) в матче 24-го тура РФПЛ.
«Тяжелое поражение? Нет, это обычная история. Мы не ищем лёгких путей, как любая нормальная русская команда. Теперь будем злее. Изначально предполагалось, что игра будет тяжелой. Думаю, чуть-чуть настроя не хватило.
Стоило ли сыграть в Перми? Нет ничего такого, что сыграно, то сыграно. Это футбол, чего тут говорить. Перенос я не комментирую. Можно искать любые причины, всё что угодно. Как решили соответствующие органы, так мы и играем. Хоть на луне.
Удаление Денисова? Да, с «Ростовом» будет не просто. Но нам не впервой преодолевать трудности», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.