"Манчестер Юнайтед" стал очередным участником режима «Битва составов» в FIFA 18. В течение недели игрокам предлагается сыграть с командой, собранной игрокми английского клуба, чтобы заработать очки и внутригровую валюту.
Полностью состав «Манчестер Юнайтед» выглядит следующим образом: Петер Шмайхель (Икона), Роберто Карлос (Икона), Рио Фердинанд (Икона), Карлес Пуйоль (Икона), Паоло Мальдини (Икона), Лионель Месси ("Барселона"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Диего Марадона (Икона), Криштиану Роналду ("Реал"), Пеле (Икона), Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед"). Общий рейтинг состава равняется 90 OVR (5 из 5 звезд), а сыгранность — 85 (максимум 100).
Ранее игрокам FIFA 18 предлагалось сыграть с составами Антуана Гризманна, Диего Марадоны, Александра Ляказетта, Томаса Мюллера, Деле Алли, Пеле, Роналдинью, Самюэля Юмтити и други