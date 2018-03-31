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Илья Геркус — о пенальти: «Другой арбитр, может, и не поставил бы»
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Илья Геркус — о пенальти: «Другой арбитр, может, и не поставил бы» 

Спорт-Экспресс 35 минут назад
Фото: Спорт-Экспресс
Президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что другой арбитр мог не поставить оба пенальти во встрече 24-го тура чемпионата России с «Амкаром» (1:2). При этом он отметил, что считает преимущество надконкурентами в турнирной таблице комфортным. Главный арбитр матча Сергей Лапочкин поставил по одному пенальти в каждые ворота.
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— Как оцените судейство в сегодняшнем матче?
— Я никогда не оцениваю судейство. Арбитру было сложно. Пенальти? На усмотрение судьи. Я так понимаю, увидел контакт и в первом, и во втором случае, что тут добавить. Другой арбитр, может, не поставили бы такие, либо один поставил, а второй нет. Я не знаю. Но снования у него были.
— Что с командой случилось во втором тайме?
— Все тоже самое. Это обычный наш период после сборных. Мы разбалансированы, потеряли немного во взаимодействиях. Сейчас игроки восстановятся, и дальше все будет хорошо.
Игорь Денисов пропустит следующий матч. Как скажется его отсутствие на команде?
— Он — капитан команды, один из лидеров. Конечно, негативно. Но у нас есть игроки, способные сыграть на его позиции.
— Есть опасение, что «Локомотиву» может не хватить преимущества?
— Абсолютно нет. У нас по-прежнему комфортное преимущество перед нашими соперниками. Все будет нормально.
— Многие заранее отдавали «Локо» три очка в матче с «Амкаром».
— Пускай будет стыдно тем, кто судят по таким критериям. Мне, честно говоря, кажется внимание избыточным к этой теме. Грустно, что у «Амкара» нет сертифицированного стадиона на данный момент. Надо им посочувствовать, а не пытаться в чем-то уличить их. И тем более нас. (Павел ГУРЕВИЧ, Юлия ЯКОВЛЕВА)
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