Илья Геркус — о пенальти: «Другой арбитр, может, и не поставил бы»

Президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что другой арбитр мог не поставить оба пенальти во встрече 24-го тура чемпионата России с «Амкаром» (1:2). При этом он отметил, что считает преимущество надконкурентами в турнирной таблице комфортным. Главный арбитр матча Сергей Лапочкин поставил по одному пенальти в каждые ворота.

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— Как оцените судейство в сегодняшнем матче?

— Я никогда не оцениваю судейство. Арбитру было сложно. Пенальти? На усмотрение судьи. Я так понимаю, увидел контакт и в первом, и во втором случае, что тут добавить. Другой арбитр, может, не поставили бы такие, либо один поставил, а второй нет. Я не знаю. Но снования у него были.

— Что с командой случилось во втором тайме?

— Все тоже самое. Это обычный наш период после сборных. Мы разбалансированы, потеряли немного во взаимодействиях. Сейчас игроки восстановятся, и дальше все будет хорошо.

Игорь Денисов пропустит следующий матч. Как скажется его отсутствие на команде?

— Он — капитан команды, один из лидеров. Конечно, негативно. Но у нас есть игроки, способные сыграть на его позиции.

— Есть опасение, что «Локомотиву» может не хватить преимущества?

— Абсолютно нет. У нас по-прежнему комфортное преимущество перед нашими соперниками. Все будет нормально.

— Многие заранее отдавали «Локо» три очка в матче с «Амкаром».