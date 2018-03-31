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«Тюмень» обыграла «Волгарь»
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«Тюмень» обыграла «Волгарь» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
«Тюмень» в матче 30-го тура ФНЛ обыграла «Волгарь» со счетом 3:1.
Первенство России
30-й тур  "Тюмень" (Тюмень) — «Волгарь» (Астрахань) — 3:1 (1:1)
Голы: Ящук, 22 (0:1). Лаук, 35 (1:1). Чуканов, 60 (2:1). Чуканов, 76 (3:1).
Нереализованный пенальти: Ставпец (Тюмень), 53 (вратарь)
"Тюмень": Бучнев, Степанец, Ненахов, Маслов, Гузь, Лаук (Юсупов, 75), Теленков (Саламатов, 59), Богатырев (Ставпец, 37), Чудин, Муллин (Карпов, 90), Чуканов.
"Волгарь": Арапов, Запрудских, Григорьев, Бердников, Иванов, Букия (Соломатин, 71), Ящук (Пилиев, 36), Бабаев, Пустозеров, Шалаев (Горулев, 85), Бабырь (Онугха, 80).
Предупреждения: Бабаев, 53. Запрудских, 59. Ставпец, 63. Маслов, 84.
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
31 марта. Тюмень. Стадион «Геолог».
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