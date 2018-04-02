Ещё
Владелец «Вашингтона»: Овечкин — лучший спортсмен в истории города
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владелец «Вашингтона»: Овечкин — лучший спортсмен в истории города 

Чемпионат.com 23 минуты назад
Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис поделился ощущениями от роли Александра Овечкина в жизни команды. Игра с «Питтсбург Пингвинз» станет 1000-й в карьере Овечкина. Начало встречи — в 02:30 мск.
«Мне кажется, что в случае с Алексом многие недооценивают его выносливость и стойкость, которые позволили ему так быстро провести 1000 матчей и забросить 600 шайб. Мы очень благодарны Алексу и его семье за его приверженность команде, за то, как он тренируется, как отдыхает и восстанавливается. Он является фундаментом нашей команды.
Нет никаких сомнений в том, что он лучший, самый результативный и прибыльный спортсмен в истории города. Многие из нас помнят, какой была команда до Овечкина. Я очень благодарен ему за ту роль, которую он сыграл в судьбе нашей команды. Я всегда это ощущал», — цитирует Леонсиса официальный сайт НХЛ.
Это неполный текст новости
Чемпионат.com: последние новости
Сеничев: эмоции у «Трактора» зашкаливают, мы выполнили обещание сделать сюрприз Стэмкос: я бы мог вылечить травму, но перед плей-офф не стоит думать о болячках КХЛ направит 12 млн рублей доходов от букмекеров на развитие детского хоккея
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын миллиардера установил рекорд российского футбола39
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
ЦСКА обыграл «Ростов»13
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение