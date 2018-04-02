Владелец «Вашингтона»: Овечкин — лучший спортсмен в истории города

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис поделился ощущениями от роли Александра Овечкина в жизни команды. Игра с «Питтсбург Пингвинз» станет 1000-й в карьере Овечкина. Начало встречи — в 02:30 мск.

«Мне кажется, что в случае с Алексом многие недооценивают его выносливость и стойкость, которые позволили ему так быстро провести 1000 матчей и забросить 600 шайб. Мы очень благодарны Алексу и его семье за его приверженность команде, за то, как он тренируется, как отдыхает и восстанавливается. Он является фундаментом нашей команды.

Нет никаких сомнений в том, что он лучший, самый результативный и прибыльный спортсмен в истории города. Многие из нас помнят, какой была команда до Овечкина. Я очень благодарен ему за ту роль, которую он сыграл в судьбе нашей команды. Я всегда это ощущал», — цитирует Леонсиса официальный сайт НХЛ.

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