Рязанцев: «Амкар» ответил всем критикам победой над «Локомотивом»

Полузащитник «Амкара» Александр Рязанцев прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 24-го тура РФПЛ.

«Своей игрой и результатом мы ответили всем критикам по поводу того, что нам запретили играть на своем поле. Немного странная ситуация, потому что кубковую игру при -20 провести разрешают, а остальные матчи — нет. От того поля, что было осенью, нынешнее ничем не отличается, но люди из РФПЛ почему-то посчитали, что можно так делать. Моё мнение — подобные решения нужно принимать до начала сезона, как-то ставить перед фактом клуб. Такое не делается на переправе. Это моё мнение. Мы сейчас должны все матчи играть на выезде, а у нас и так не самое простое положение и оно усугубляется тем, что мы по сути играем практически без болельщиков. Спасибо тем, кто приехал нас сегодня поддержать.

В чем секрет победы? Мы играли очень хорошо, старались, но и «Локомотив» после сборной был уставшим. Думаю, всё это в сочетании помогло нам одержать победу. В первом тайме мы их переигрывали, у нас были моменты, а у них нет. Счёт мог бы быть крупнее, но, к сожалению, подвела реализация.

Что касается разговорп в раздевалке, то у нас мужской коллектив, это не балет. Нормальный разговор, который положительно на нас повлиял.