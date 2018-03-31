Ещё
Рязанцев: «Амкар» ответил всем критикам победой над «Локомотивом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рязанцев: «Амкар» ответил всем критикам победой над «Локомотивом» 

Чемпионат.com 48 минут назад
Фото: Спорт-Экспресс
Полузащитник «Амкара» Александр Рязанцев прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 24-го тура РФПЛ.
«Своей игрой и результатом мы ответили всем критикам по поводу того, что нам запретили играть на своем поле. Немного странная ситуация, потому что кубковую игру при -20 провести разрешают, а остальные матчи — нет. От того поля, что было осенью, нынешнее ничем не отличается, но люди из РФПЛ почему-то посчитали, что можно так делать. Моё мнение — подобные решения нужно принимать до начала сезона, как-то ставить перед фактом клуб. Такое не делается на переправе. Это моё мнение. Мы сейчас должны все матчи играть на выезде, а у нас и так не самое простое положение и оно усугубляется тем, что мы по сути играем практически без болельщиков. Спасибо тем, кто приехал нас сегодня поддержать.
В чем секрет победы? Мы играли очень хорошо, старались, но и «Локомотив» после сборной был уставшим. Думаю, всё это в сочетании помогло нам одержать победу. В первом тайме мы их переигрывали, у нас были моменты, а у них нет. Счёт мог бы быть крупнее, но, к сожалению, подвела реализация.
Что касается разговорп в раздевалке, то у нас мужской коллектив, это не балет. Нормальный разговор, который положительно на нас повлиял.
Финансовые проблемы, конечно, сказываются, но сейчас нужно не об этом думать — нам нужно зарабатывать очки. Всё очень серьёзно, сейчас всё против «Амкара». Только футболисты хотят оставить там футбол», — передает слова Рязанцева корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
Чемпионат.com: последние новости
Дубль Оланаре принёс «Амкару» волевую победу над «Локомотивом» в Москве Евсеев: возможно, Оланаре в ЦСКА не хватало доверия Сёмин: «Локомотив» отдал «Амкару» и деньги и очки. Всё раздали
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Амкар» обыграл «Локомотив»2
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российские биатлонисты остались без старшего тренера
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
В «Зените» пообещали «всех рвать»4
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение