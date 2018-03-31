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«Уфа» — «Зенит». Набиулин не полетел на выезд из-за повышенной температуры
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«Уфа» — «Зенит». Набиулин не полетел на выезд из-за повышенной температуры 

Советский спорт 35 минут назад
Фото: fc-zenit.ru
На выезд тренерский штаб взял 18 игроков.
Вратари: Лунев, Лодыгин, Бабурин.
Защитники: Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Скроботов, Каккоев, Жирков.
Полузащитники: Краневиттер, Паредес, Ригони, Ерохин, Плетнев.
Нападающие: Полоз, Заболотный, Дриусси.
В Уфу не полетели защитник Эльмир Набиулин, у которого была повышенная температура, полузащитник Магомед Оздоев, дисквалифицированный за перебор желтых карточек, и Далер Кузяев, восстанавливающийся после травмы, которую он получил в расположении сборной.
Напомним, матч между «Уфой» и «Зенитом» пройдет 1 апреля на стадионе «Нефтяник». Начало встречи в 16:30.
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