На выезд тренерский штаб взял 18 игроков.
Вратари: Лунев, Лодыгин, Бабурин.
Защитники: Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Скроботов, Каккоев, Жирков.
Полузащитники: Краневиттер, Паредес, Ригони, Ерохин, Плетнев.
Нападающие: Полоз, Заболотный, Дриусси.
В Уфу не полетели защитник Эльмир Набиулин, у которого была повышенная температура, полузащитник Магомед Оздоев, дисквалифицированный за перебор желтых карточек, и Далер Кузяев, восстанавливающийся после травмы, которую он получил в расположении сборной.
Напомним, матч между «Уфой» и «Зенитом» пройдет 1 апреля на стадионе «Нефтяник». Начало встречи в 16:30.