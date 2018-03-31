Мацей Рыбусь: Так, как мы сегодня играли, играть нельзя

— Проанализируем игру. Но так, как мы сегодня играли, играть нельзя. Мы боремся за чемпионство — нельзя так выходить на поле. Первый тайм прошел еще более или менее под нашем контролем6 но у «Амкара» все равно были моменты. Во втором тайме мы вообще потерялись, а соперник шел в контратаку, создавал моменты и забивал нам голы.

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— Нельзя так играть — это как? — Так плохо.

— Не было желание? — Желание было. Может у нас был плохой настрой перед игрой. Мы хорошо готовились на сборах в Сочи. Я там не был, был в сборной, но команда хорошо готовилась. Но выиграть не удалось, как в предыдущих матчах.

— Матч — выездной, но вы наверное чувствовали себя, как дома? — Да, играли, как дома — поддержка была хорошей. Нужно сказать фанатам спасибо за то, что пришли и поддерживали нас до конца. В следующей игре будем стараться взять три очка.

— Как вы относитесь к подобным переносам матчей? — Это не мне решать. Где скажут — там и будем играть.

— Не было расслабленности после первого тайма, потому что вели в счете и игра давалась? — Нет. В раздевалке тренер сказал, что надо еще добавлять и выходить сконцентрированными. Он напомнил, что мы уже проиграли дома «Амкару» — надо было играть с головой, но мы потерялись.

— Были в шоке после второго гола? — Да, немного потерялись, когда в наши ворота влетело сразу два быстрых гола — не ожидали такого.

— После матча в раздевалке был жесткий разговор? — Мы в раздевалке, конечно, между собой поговорили, но я не хочу об этом рассказывать. Пускай это останется внутри команды.