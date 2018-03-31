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Михаил Галактионов: Уже которую игру «Ахмат» подводит реализация моментов
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Михаил Галактионов: Уже которую игру «Ахмат» подводит реализация моментов 

Советский спорт 33 минуты назад
«В перерыве акцентировали внимание на том, что нужно быть агрессивнее, раз играем дома, просил ребят быть более настырными в атакующих действиях. Создали эпизоды, но, к сожалению, не реализовали их. Не хватило именно реализации.
»Ахмат" и «СКА-Хабаровск» не забили голов в Грозном
Вы видели, что у нас было несколько очень хороших моментов, которые надо было завершать. К сожалению, уже которую игру реализация нас подводит. Мы не забиваем то, что имеем. Несомненно, ответственность давит, но я думаю, что хладнокровие все равно должно присутствовать у игроков», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».
По итогам матча грозненцы остались на девятой строчке в таблице, набрав 27 очков, а хабаровчане продолжают занимать последнее место, у них в активе 13 баллов. В следующем туре 7 апреля «Ахмат» сыграет в гостях с «Рубином», а СКА в тот же день примет «Амкар».
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