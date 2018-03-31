Ибрагимович: «Взял бы Гаттузо с собой на войну»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович считает, что его бывший клуб «Милан» находится в надежных руках главного тренера Дженнаро Гаттузо.

«У Гаттузо сейчас больше опыта. Я знаю его как своего бывшего одноклубника.

Если вам необходимо побеждать, он знает, как этого добиться. Он голоден до побед. Я счастлив за «Милан», ведь это очень большой клуб. Если бы мне пришлось отправиться на войну, я бы взял Гаттузо с собой. Таких, как он, мало», — цитирует Ибрагимовича ilbianconero.com.

Ранее спортивный директор «Милана» Массимо Мирабелли намекнул на то, что в ближайшее время.