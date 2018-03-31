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Сергей Ташуев: На «Локомотив» повлиял быстрый гол и завышенная самооценка
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Сергей Ташуев: На «Локомотив» повлиял быстрый гол и завышенная самооценка 

Советский спорт 2 часа назад
«Честно говоря, футбол был не самый смотрибельный, особенно в первом тайме, ведь не хватала накала, борьбы, ожесточённости. Также на качество игры, безусловно, повлияли недавние матчи сборных и состояние вернувшихся из национальных команд футболистов.
Пермяки играли в свой традиционный футбол: компактная оборона, „3+2“ в обороне, насыщенная средняя линяя и контратака. Как мне кажется, на „Локомотив“ повлиял быстрый забитый гол, а также завышенная самооценка, хотели взять малой кровью, на классе. „Амкар“ же вышел более заряженным на второй тайм, команда хотела переломить игру и в своём стиле у неё это получилось сделать на контратаках.
У „Локомотива“ и Юрия Павловича Сёмина позиционная атака всегда была проблемой, „железнодорожники“ сами играют по принципу плотной обороны и контратаки. И сегодня вновь в этом убедились: насыщенная оборона соперника вызвала проблемы у москвичей, а класса взломать „Амкар“ не хватило», — зприводит слова Ташуева Rusfootball.
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