Сергей Ташуев: На «Локомотив» повлиял быстрый гол и завышенная самооценка

«Честно говоря, футбол был не самый смотрибельный, особенно в первом тайме, ведь не хватала накала, борьбы, ожесточённости. Также на качество игры, безусловно, повлияли недавние матчи сборных и состояние вернувшихся из национальных команд футболистов.

Пермяки играли в свой традиционный футбол: компактная оборона, „3+2“ в обороне, насыщенная средняя линяя и контратака. Как мне кажется, на „Локомотив“ повлиял быстрый забитый гол, а также завышенная самооценка, хотели взять малой кровью, на классе. „Амкар“ же вышел более заряженным на второй тайм, команда хотела переломить игру и в своём стиле у неё это получилось сделать на контратаках.