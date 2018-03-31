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Московский «Локомотив» проиграл пермскому «Амкару» в Москве
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Московский «Локомотив» проиграл пермскому «Амкару» в Москве 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Московский «Локомотив» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу уступил на своем поле пермскому «Амкару» со счетом 1:2.
Номинальным хозяином поля считались пермяки, т.к. игру перенесли из Перми в Москву, а «Амкару» оплатили все издержки и отдали всю выручку с проданных билетов.
В активе железнодорожников, которые находятся на первом месте сейчас 49 очков, у идущего следом московского «Спартака» — 44 очка (красно-белые сегодня проведут домашний матч с «Тосно»).
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