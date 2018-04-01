Сергей Кирсанов: Хочу заверить, что мы будем биться в каждой оставшейся игре за победу

— Мы ожидали, что игра будет трудной для нас, — приводит слова Кирсанова официальный сайт «Сибири». — Некоторые журналисты пишут, что нам уже не важен результат, да и «Химки» уже обеспечили себе место под солнцем, но это не так. Наша команда бьется за очки, у всех есть желание подняться как можно выше в турнирной таблице.

Каждый матч мы играем на максимуме наших сил. Хочу заверить наших болельщиков и журналистов, что мы будем биться в каждой оставшейся игре за победу, сторонними наблюдателями в этой борьбе в верхней части таблицы становиться не собираемся.

Сегодняшняя игра отвечала нашим ожиданиям — она получилась непростой. «Химки» с приходом Юрия Красножана стали играть дисциплинированно, особенно в обороне, поэтому мы предполагали, что нам будет тяжеловато созидать. Ставка была на быстрый гол, нужно было оказать давление на оборону соперника — это получилось.

Победа для нас важна, тем более, что она всего вторая за пять весенних матчей. Ребята хотели порадовать и болельщиков, и своих родных. Доволен, что так получилось. Готовимся к следующей игре, перед которой у нас, возможно, будут кадровые проблемы: о состоянии Галыша можно будет говорить в ближайшие день-два, а судья сработал «точечно» — кто получил у нас желтые карточки, тот пропускает из-за дисквалификации следующий матч.