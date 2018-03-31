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Брайн Идову: «Поле в Перми сейчас лучше, чем было на старте сезона»
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Брайн Идову: «Поле в Перми сейчас лучше, чем было на старте сезона» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Амкара» Брайн Идову — о победе над «Локомотивом» (2:1) и поле в Перми.
— Могу сказать, что сейчас поле в Перми даже лучше, чем было на старте сезона, — сказал Идову. — Тогда было много крошки, шли дожди, состояние поля было хуже. А сейчас оно совсем немного уступает тому, что в Уфе.
— Почему же оно не устроило РФПЛ?
— Не знаю, нормально сыграли матч Кубка. Видимо, хотят, чтобы постелили новое поле.
— Как удалось победить «Локомотив»?
— Знали, что они начнут агрессивно. В первые 15 минут главное было не дать набрать им обороты. Но «Локо» все же забил. В перерыве нас хорошо настроил Евсеев, вышли и проявили характер. Когда забили второй мяч, сыграли дисциплинированно. Могли и третий год забить. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
Амкар — Локомотив
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