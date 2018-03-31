Ринат Билялетдинов: Для нас ничья с «Ахматом» — больше приобретение, чем потеря

«Конечно, результатом доволен. Всегда хочется большего, но, наверное, мы не наиграли на победу. Тем не менее, сумели отстоять ворота, и я думаю, что ничья — это для нас больше приобретение, чем потеря. До победы еще работать и работать.

»Ахмат" и «СКА-Хабаровск» не забили голов в Грозном

Соперник мастеровит, и каждый его игрок индивидуально сильнее наших. Старались, а много потерь связываю с отсутствием опыта и нервозностью. Помог опыт, приобретенный в прошлых матчах со «Спартаком» и «Уралом», — цитирует Билялетдинова «Матч ТВ».

По итогам матча грозненцы остались на девятой строчке в таблице, набрав 27 очков, а хабаровчане продолжают занимать последнее место, у них в активе 13 баллов. В следующем туре 7 апреля «Ахмат» сыграет в гостях с «Рубином», а СКА в тот же день примет «Амкар».