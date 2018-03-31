Ещё
Ринат Билялетдинов: Для нас ничья с «Ахматом» — больше приобретение, чем потеря
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ринат Билялетдинов: Для нас ничья с «Ахматом» — больше приобретение, чем потеря 

Советский спорт 1 час назад
«Конечно, результатом доволен. Всегда хочется большего, но, наверное, мы не наиграли на победу. Тем не менее, сумели отстоять ворота, и я думаю, что ничья — это для нас больше приобретение, чем потеря. До победы еще работать и работать.
»Ахмат" и «СКА-Хабаровск» не забили голов в Грозном
Соперник мастеровит, и каждый его игрок индивидуально сильнее наших. Старались, а много потерь связываю с отсутствием опыта и нервозностью. Помог опыт, приобретенный в прошлых матчах со «Спартаком» и «Уралом», — цитирует Билялетдинова «Матч ТВ».
По итогам матча грозненцы остались на девятой строчке в таблице, набрав 27 очков, а хабаровчане продолжают занимать последнее место, у них в активе 13 баллов. В следующем туре 7 апреля «Ахмат» сыграет в гостях с «Рубином», а СКА в тот же день примет «Амкар».
Советский спорт: последние новости
Александр Рязанцев: Футбол в Перми хотят оставить только футболисты «Крылья Советов» обыграли «Тамбов» и занимают третье место в ФНЛ «Спартак» – «Тосно». Стартовые составы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легенде СССР отказываются вернуть украденную медаль13
Испанский футболист выпал с третьего этажа1
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Египетский футболист повторил рекорд Роналду
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение