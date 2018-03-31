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Шорт-трекистка Ефременкова: сезон доказал, что нужно поверить в себя
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Шорт-трекистка Ефременкова: сезон доказал, что нужно поверить в себя 

Р-Спорт 1 час назад
Российская шорт-трекистка Екатерина Ефременкова заявила, что олимпийский сезон доказал ей необходимость поверить в себя для успешного выступления.
Ефременкова в нынешнем сезоне в составе сборной России выступила на Играх в Пхенчхане. Олимпийский сезон она завершает выступлением на чемпионате России в Санкт-Петербурге, где в первый день финалов стала третьей на дистанции 1500 м.
"Сезон доказал, что мне нужно поверить в себя, и тогда все получится, — сказала Ефременкова корреспонденту РИА Новости. — Как оказалось, с этим есть проблемы. Психолог есть, но я не хожу к нему, сама пыталась справиться. Год назад попробовала читать книги по психологии, но это не то. Просто нужно подумать в одиночестве и переосмыслить какие-то вещи. Когда получается хорошо выступать на соревнованиях, то уверенность появляется, но если что-то идет не так, нужно уметь перебарывать себя в таких ситуациях".
После Игр в Пхенчхане Ефременкова стартовала на чемпионате мира в канадском Монреале, где осталась вне борьбы за медали. «Тяжело было перестраиваться после Пхенчхана и я заболела перед чемпионатом мира. Тренировок не пропускала, но была не в той форме, в которой хотелось бы. Где-то не хватило удачи: в нашем виде спорта это все-таки важно, а я в полуфинале за полкруга до финиша упала», — добавила она.
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