Гол со штрафного: «Крылья Советов» в гостях обыграли «Тамбов» 

В субботу, 31 марта, «Крылья Советов» встретились с «Тамбовом» в матче 30 тура ФОНБЕТ-Первенства России. Счет самарцы открыли уже на 16 минуте матча. Об этом сообщил представитель самарского футбольного клуба.
— Владислав Кулик заработал штрафной удар, навес с которого исполнил Алан Чочиев, и Александр Соболев переправил мяч в сетку ворот «Тамбова». Алан Чочиев оказался причастен и ко второму голу. После его удара арбитр прервал игру рукой у Ильи Гультяева и назначил одиннадцатиметровый удар, который уверенно реализовал штатный пенальтист «Крыльев» Дмитрий Ятченко, — рассказали в самарском клубе.
В итоге — победа со счетом 2:0.
В этом туре лидер первенства «Енисей», имеющий 65 очков, уступил «Кубани» — 0:2. Это позволило «Крыльям Советов» и выигравшему свой домашний матч «Оренбургу» приблизиться к первой строчке. Теперь отрыв составляет всего одно очко.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут в рамках 1/4 финала ОЛИМП-Кубка России в среду, 4 апреля. На стадионе «Металлург» самарцы принимают московский «Спартак». Начало игры — в 18:30.