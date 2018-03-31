Гол со штрафного: «Крылья Советов» в гостях обыграли «Тамбов»

В субботу, 31 марта, «Крылья Советов» встретились с «Тамбовом» в матче 30 тура ФОНБЕТ-Первенства России. Счет самарцы открыли уже на 16 минуте матча. Об этом сообщил представитель самарского футбольного клуба.

В итоге — победа со счетом 2:0.

В этом туре лидер первенства «Енисей», имеющий 65 очков, уступил «Кубани» — 0:2. Это позволило «Крыльям Советов» и выигравшему свой домашний матч «Оренбургу» приблизиться к первой строчке. Теперь отрыв составляет всего одно очко.