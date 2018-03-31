Рязанцев: «Амкар» хочет своей игрой сохранить футбол в Перми

МОСКВА, 31 марта. / ТАСС /. «Амкар» должен концентрироваться на игре и с ее помощью сохранить футбол в Перми. Об этом журналистам сказал полузащитник команды Александр Рязанцев

"Амкар" в субботу в 24-м туре чемпионата обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Ранее Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретила «Амкару» проводить игры на домашнем стадионе «Звезда» из-за плохого состояния искусственного газона. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе «не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята — синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля». 22 марта «Амкар» объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против «Локомотива» на московскую «РЖД-Арену».

"Мы своей игрой и результатом ответили всем критикам. Немножко странная ситуация с переносом, потому что игру на Кубок страны с «Авангардом» нам разрешили провести при температуре минус 20, а после этого запрещают, хотя поле абсолютно не отличается от того, что было осенью, но люди почему-то посчитали, что можно так делать. Мое мнение, надо это делать перед сезоном, сразу ставить клубу условия — либо меняете, либо не играете. Не совсем красиво получается — у нас и так непростое положение, а теперь мы еще и вынуждены проводить все матчи на выезде практически без болельщиков", — прокомментировал ситуацию Рязанцев.

"Ситуация, конечно, сказывается, но нам надо не об этом думать, а концентрироваться на игре, игрой постараться оставить футбол в Перми. Все очень серьезно. По-моему, сейчас все против «Амкара». Только футболисты хотят оставить там футбол", — также отметил он.

По мнению полузащитника, команда могла выиграть и крупнее. «Мы играли очень хорошо, старались, но и „Локомотив“ после матчей сборных был уставший, все это в сочетании нам помогло. Мы переигрывали „Локомотив“ не только во втором, но и в первом тайме — у них практически не было моментов, мы просто свои не реализовали. Счет мог быть более крупным», — сказал он.

В следующем туре «Амкар» 7 апреля на выезде сыграет со «СКА-Хабаровском».