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Пилот поцеловал землю после жесткой посадки самолета
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Пилот поцеловал землю после жесткой посадки самолета 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Пилот небольшого самолета поцеловал землю, после того как его совершил жесткую посадку, сообщает Sun Sentinel.
Инцидент произошел в городе Пемброк-Пайнс во Флориде. Пилот-инструктор летной школы Wayman Aviation занимался с учеником, полет проходил нормально, однако при посадке возникли проблемы с шасси. В результате воздушное судно «пропахало» взлетно-посадочную полосу носом.
После того, как оба мужчины вышли из самолета, и стало понятно, что они не получили никаких травм, пилот встал на колени и поцеловал землю.
Кадры опубликовали многие американские СМИ. Пользователей соцсетей растрогал поступок мужчины. Многие признались, что поступили бы точно так же.
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