Ещё
Елена Исинбаева назвала сына богатырским именем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Елена Исинбаева назвала сына богатырским именем 

Letidor.ru 36 минут назад
Фото: Letidor.ru
35-летняя российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева в середине февраля стала мамой во второй раз. С тех пор она почти ничего не рассказывала про новорожденного сына. Тем не менее, вчера знаменитость все же решила поделиться с поклонниками эмоциями и переживаниями, связанными с появлением малыша в ее семье. Спортсменка осознала, что забота о двух маленьких детях отнимает довольно много времени и сил. Ведь ее дочке сейчас всего 3,5 года. А еще, вероятно, Елена Исинбаева раскрыла имя новорожденного. Если это не шутка, спортсменка назвала сына в честь великого богатыря Добрыни. А учитывая, что его отца зовут Никита, то совпадает еще и отчество.
Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. 😅 На себя практически не остаётся времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои!👏 Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день, 🙌
написала Елена Исинбаева в Instagram.
Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) 31 Мар 2018 в 5:30 PDT  В комментариях подписчики тут же начали советовать спортсменке, как можно наладить режим детей, а также заметили, что она прекрасно выглядит. И, почему-то, почти никто не обратил внимание на имя ребенка. К слову, о беременности 35-летней прыгуньи с шестом впервые рассказала телеведущая Тина Канделаки, которая заявила в своем микроблоге:
Второго ждет и Лена Исинбаева!
Напомним, с декабря 2014 года Елена Исинбаева замужем за метателем копья, членом сборной России Никитой Петиновым. В июне 2014 года спортсменка родила избраннику дочь Еву. Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) 25 Дек 2017 в 12:06 PST  Фото: Instagram / @isinbaevayelena Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
Тест: что о вашем ребенке расскажет его портфель Тест: узнайте, какое платье вам нужно купить этой весной Названы самые красивые девочки России
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рудковская опозорила Плющенко32
Рядом с телом велогонщицы нашли шприцы и жгут10
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Опубликованы доходы российских хоккеистов61
Игроку «Ливерпуля» покорился рекорд Лиги чемпионов
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение