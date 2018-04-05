Елена Исинбаева назвала сына богатырским именем

35-летняя российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева в середине февраля стала мамой во второй раз. С тех пор она почти ничего не рассказывала про новорожденного сына. Тем не менее, вчера знаменитость все же решила поделиться с поклонниками эмоциями и переживаниями, связанными с появлением малыша в ее семье. Спортсменка осознала, что забота о двух маленьких детях отнимает довольно много времени и сил. Ведь ее дочке сейчас всего 3,5 года. А еще, вероятно, Елена Исинбаева раскрыла имя новорожденного. Если это не шутка, спортсменка назвала сына в честь великого богатыря Добрыни. А учитывая, что его отца зовут Никита, то совпадает еще и отчество.

Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. 😅 На себя практически не остаётся времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои!👏 Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день, 🙌

написала Елена Исинбаева в Instagram.

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) 31 Мар 2018 в 5:30 PDT В комментариях подписчики тут же начали советовать спортсменке, как можно наладить режим детей, а также заметили, что она прекрасно выглядит. И, почему-то, почти никто не обратил внимание на имя ребенка. К слову, о беременности 35-летней прыгуньи с шестом впервые рассказала телеведущая Тина Канделаки , которая заявила в своем микроблоге:

Второго ждет и Лена Исинбаева!