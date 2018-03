Волгоградка Елена Исинбаева сделала селфи с новорожденным сыном

Волгоградская чемпионка Елена Исинбаева , ставшая мамой во второй раз, впервые поделилась фотографией своего новорожденного сына в коляске. — С моей кровинушкой и сыночком, — подписала Елена снимок со своей сестрой и скрытом в коляске малышом.

С моей кровинушкой и сыночком:))) With my beloved sister and son! 😃 Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) 31 Мар 2018 в 5:30 PDT Не показывая лица и не называя имени своего малыша, известная спортсменка порадовала своих подписчиков и своим весенним образом. Оценив образ Елены, ее поклонники согласились с тем, что спортсменка быстро вернулась к идеальным формам. После родов, которые прошли в Монако, Елена Исинбаева решила кардинально сменить свой образ. После визита к одному из топовых стилистов знаменитая спортсменка поделилась фотографией с белыми прядками в волосах. Поклонники почти единодушно оценили весеннее преображение Елены Исинбаевой.