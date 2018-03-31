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Алексей Курашов намерен сохранить пост главы Федерации фристайла России
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Алексей Курашов намерен сохранить пост главы Федерации фристайла России 

Вести.Ru 1 час назад
Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов будет выдвигать свою кандидатуру на новых выборах главы организации. Отчетно-выборная конференция ФФР назначена на 9 апреля 2018 года.
Алексей Курашов возглавил Федерацию в мае 2016 года, заменив Андрея Бокарева. Курашов намерен продолжить руководить российским фристайлом и дальше. В выборах президента будет участвовать только один кандидат.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», Алексей Курашов выдвинут Федерацией фристайла Москвы. Кроме Курашова был выдвинут еще один кандидат, однако он взял самоотвод и выборы будут безальтернативными.
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