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Выборы президента Федерации санного спорта России пройдут 14 мая
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Выборы президента Федерации санного спорта России пройдут 14 мая 

ТАСС 26 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Федерации санного спорта России (ФССР), на которой будет выбран глава организации на следующий четырехлетний срок, состоится 14 мая. Об этом ТАСС сообщили в федерации.
5 апреля в Москве проходит президиум Федерации санного спорта России, который утвердил дату проведения очередной отчетно-выборной конференции.
"Отчетно-выборная конференция пройдет 14 мая. В рамках этого мероприятия пройдут выборы президента Федерации санного спорта России", — сообщил собеседник ТАСС.
С августа 2012 года Федерацию санного спорта России возглавляет Наталия Гарт. 25 мая 2014 года она была единогласно переизбрана на четырехлетний срок.
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