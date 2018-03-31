Куда делись скифы

Скифы господствовали почти тысячелетие на нынешней территории России. С ними не смогли справиться ни Персидская империя, ни Александр Македонский . Но вдруг в одночасье этот народ таинственно исчез из исторического контекста, просто растворился, оставив после себя лишь величественные курганы.

Кто такие скифы

Скифы — греческое слово, с помощью которого эллины обозначали кочующие народы, проживающие на территории Причерноморья между течениями рек Дона и Дуная. Сами скифы называли себя саки. Для большинства греков Скифия являлась диковинной землей, на которой обитали «белые мухи» — снег, и всегда царил холод, что, конечно, мало соответствовало действительности.

Именно такое восприятие страны скифов можно встретить у Вергилия, Горация и Овидия. Позднее в византийских хрониках скифами могли именовать уже и славян, аланов, хазар или печенегов. А римский историк Плиний Старший писал еще в I веке нашей эры, что «название „скифы“ переходит на сарматов и германцев», и считал, что древнее наименование закрепилось за многими народами, наиболее отдаленными от западного мира.

В «Повести временных лет» неоднократно упоминается о том, что греки называли народности Руси «скифью»: «Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; взял же с собою множество варягов, и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев, известных как толмачи: этих всех называли греки „Великая Скифь“.

Считается, что самоназвание „скифы“ означает „лучники“, а началом возникновения культуры скифов принято считать VII век до нашей эры. Древнегреческий историк Геродот, у которого мы встречаем одно из самых подробных описаний жизни скифов, говорит о них как о едином народе, состоящем из различных племен — скифов-земледельцев, скифов-пахарей, скифов-кочевников, царственных скифов и другие. Впрочем, Геродот также полагал, что скифские цари — потомки сына Геракла, скифа.

Скифы для Геродота — это дикое и непокорное племя. В одной из историй он повествует о том, что греческий царь сошел с ума, когда пристрастился пить вино „по-скифски“, то есть не разбавляя его, что не было принято у греков: „С этого времени, как спартанцы рассказывают, всякий раз, когда хотят выпить вина покрепче, говорят: „Налей по-скифски“.

Некоторые подробности жизни скифов демонстрируют, насколько варварскими были у них нравы: „Каждый имеет по обычаю много жен; пользуются они ими сообща; они вступают в связь с женщиной, выставив перед жилищем палку“. При этом Геродот замечает, что и скифы посмеивались над эллинами: „Скифы презирают эллинов за вакхическое исступление“.

Борьба с другими народами

Благодаря регулярным контактам скифов с греками, активно колонизирующим окружающие их земли, античная литература богата сведениями о народе кочевников. В VI веке до н. э. скифы вытеснили киммерийцев, разгромили Мидию и, таким образом, завладели всей Азией. После этого они ушли в регион северного Причерноморья, где стали соперничать с греками за новые территории.

В конце VI века персидский царь Дарий начал войну против скифов, однако, несмотря на сокрушительную мощь его войска и огромное численное превосходство, ему не удалось сломить кочевников. Они выбрали стратегию изматывания персов, бесконечно отступая и кружа вокруг войск Дария. В итоге скифы остались непобежденными и заслужили себе славу безупречных воинов и стратегов.

В IV веке скифский царь Атей, проживший 90 лет, объединил все скифские племена от Дона до Дуная. Скифия в этот период достигла своего наивысшего расцвета: Атей был равен по силе Филиппу II Македонскому, чеканил собственную монету и расширял свои владения. Особые отношения у скифов сложились с золотом. Культ этого металла даже послужил основанием для легенды о том, что скифам удалось приручить грифонов, охраняющих золото.

Возрастающая сила скифов заставила македонян предпринять несколько масштабных вторжений: Филипп II в сражении убил Атея, а его сын, Александр Македонский, пошел войной на скифов спустя восемь лет. Однако великому полководцу не удалось разгромить Скифию и пришлось отступить, оставив кочевников непокоренными.

На протяжении II века сарматы и другие кочевники постепенно вытесняли скифов с их земель. За ними остались только степной Крым и бассейн нижнего Днепра и Буга. В конце концов Великая Скифия превратилась в Малую. Центром скифского государства стал Крым, где появились хорошо укрепленные фортификации — крепости Неаполь, Палакий и Хаб, которые скифы использовали в борьбе с Херсонесом и сарматами.

В конце II века Херсонес обрел могущественного союзника — понтийского царя Митридата V, который после многочисленных сражений ослабил и обескровил скифское государство.

Исчезновение скифов

В I и II веках н. э. скифское общество уже сложно было назвать кочевническим: это были земледельцы, достаточно сильно эллинизированные и перемешанные этнически. Кочевники-сарматы продолжали теснить скифов, а в III веке в Крым вторглись аланы. Они опустошили последний оплот скифов — Неаполь Скифский, располагавшийся на окраине современного Симферополя, но не смогли закрепиться надолго на захваченных территориях. Уже вскоре на эти земли пришли готы, объявившие войну и аланам, и скифам, и самой Римской империи.

Нашествие готов произошло около 245 года н. э. Все крепости скифов были разрушены, а остатки народа бежали на юго-запад Крымского полуострова, прячась в труднодоступных горных районах.

Несмотря на кажущийся очевидным полный разгром, Скифия еще некоторое время продолжала свое существование. Прибежищем для спасавшихся бегством скифов стали крепости, оставшиеся на юго-западе, также были образованы несколько поселений в устье Днепра и на Южном Буге. Однако и они вскоре пали под натиском готов.

Скифская война, которую после описанных событий готы вели уже с римлянами, получила такое странное название из-за того, что скифами стали именовать готов, победивших скифов настоящих. Хотя была в этом и доля правды, так как тысячи побежденных скифов влились в готские войска, растворившись в массе других народов, воевавших с Римом. Так Скифия стала первым государством, рухнувшим в результате Великого переселения народов.

Завершили дело готов гунны, в 375 году напавшие на территории Причерноморья и расправившиеся с последними скифами, обитавшими в горах Крыма и долине Буга. Конечно, многие скифы опять-таки присоединялись к гуннам, но ни о какой самостоятельной идентичности уже не было и речи.

Скифы как этнос исчезли в водовороте переселений, они остались только на страницах исторических трактатов, авторы которых с завидным упорством продолжают именовать скифами все дикие и непокоренные народы. Интересно также, что некоторые историки причисляют к потомкам скифов чеченцев и осетин.