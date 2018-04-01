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Карраско забил шедевральный гол в Китае
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Карраско забил шедевральный гол в Китае 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Новоиспеченный вингер китайского «Далянь Ифан» Янник Феррейра Карраско отметился первым забитым мячом за свой клуб. Вот как это случилось.
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