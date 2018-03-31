Идову: «Во втором тайме каждый друг за друга начал биться, как коллектив»

Сергей Румянцев. Защитник «Амкара» Брайн Идову подвёл итоги матча с «Локомотивом» (2:1). Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.Ру"

— Дома и стены помогают, получается?

— Пока на этом поле идет игра хорошо. В этом сезоне уже дважды играли и одержали две победы, а в прошлом сезоне сыграли вничью. Видно, что у нас здесь идет игра.

— Ваши партнеры, в частности Александр Рязанцев , говорили, что в Перми поле такое же, что было и осенью. Согласны с этим?

— Да, можно сказать, что оно было лучше, чем тогда. Тогда было больше крошки, и если шел дождь, или поле поливали, его состояние было хуже, чем сейчас. Сейчас оно намного лучше, мы там тренируемся.

— Почему такое поле не устраивает комиссию РФПЛ?

— Не знаю, мы сыграли кубковый матч в погодных условиях гораздо хуже, чем сейчас. Играли нормально. Я сам не знаю, к сожалению, нюансов, почему и как. Я считаю, что не устроили какие-то критерии, или, может быть, хотят, чтобы оно стало лучше.

— Получается, что «Амкар» выиграл в квадрате, потому что одержали победу, набрали три очка и заработали прилично?

— Как я слышал, так и есть, вопрос меня не касается. Главное, что на поле смогли сыграть и выиграть у очень хорошего соперника.

— Многим «Локомотив» не по зубам. Как вам это удалось?

— Мы знали, что они начнут агрессивно. Наша задача была в первые 15 минут не дать им набрать обороты. Но нам все же забили. Просто мы сделали перестановки в перерыве, нас хорошо настроил Вадим Валентинович, и сразу вышли с боевым настроем. Мы проявили характер, сравняли счет и вышли вперед, а потом сыграли дисциплинированно, организованно, от обороны, пытались создавать моменты и могли забить еще. Хорошая получилась игра и по самоотдаче, и в эмоциональном плане.

Януш Гол сказал, что в перерыве главный тренер вас встряхнул. Что он сказал, как это подействовало на игроков?

— Выделил какие-то моменты, ошибки, напомнил то, что говорил на установке. Он был на эмоциях, понятное дело, все мы знаем Вадима Валентиновича. Мы понимали, что надо исправлять ситуацию. Нам уже терять нечего, нужно биться максимально в каждом матче. Мы вышли, каждый друг за друга начал биться, как коллектив, команда.

— В последние минут 20 проскальзывала мысль, что можете сейчас пропустить?

— Мысли такой не было, но, понятно, что были опасения. Мы сели глубоко, соперник обладает индивидуально сильными футболистами, которые пытались хорошо открыватсья в зоны, хотели нас запутать. Опасения были, но я был уверен, что мы по-мужски выстоим до конца и не отдадим эту победу.

— В раздевалке были празднования?

— Было такое легкое. Понятно дело, что мы давно не выигрывали, плюс все думали, что мы просто приедем и подарим очки «Локомотиву». В эмоциональном плане для нас это было важно.