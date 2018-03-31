Борис Игнатьев: «После забитого гола от „Локомотива“ сквозило самоуверенностью»

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Борис Игнатьев прокомментировал итоги матча железнодорожников с «Амкаром» (1:2) в 24-м туре РФПЛ.

— Результат для всех неожиданный, — сказал Игнатьев. — Не потому что «Локомотив» занимает первое место, а «Амкар» находится в подвале таблицы, а по тому, как железнодорожники начали игру, и какими солидными комбинациями они ее выстраивали. После забитого гола от их действий немного сквозило самоуверенностью, чем воспользовались футболисты «Амкара». Ошибки привели к двум голам. Дальше возобладали эмоции. «Локомотив» пытался изменить ход событий, имел территориальное преимущество, но пермяки защищались качественно и большими силами.

— У «Локомотива» вновь произошел спад после перерыва на матчи сборных.

— Конечно, когда футболисты возвращаются из сборной, они психологически выхолощены. Не было прежней страсти и огня. В играх за национальные команды отдается много физической и нервной энергии. Представляю, сколько налетали Фарфан, Фернандеш, неигравший сегодня Чорлука и другие сборники. Они позавчера вернулись, и, наверное, провели по одной восстановительному и тактическому занятию. В плане командных устремлений это не могло устроить ни тренерский штаб, ни футболистов.

— Поражение лидера внесет дополнительную интригу в борьбу за чемпионство?