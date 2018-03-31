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«Спартак» — «Тосно». Стартовые составы
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«Спартак» — «Тосно». Стартовые составы 

Советский спорт 1 час назад
«Спартак»
Стартовый состав: Селихов, Ещенко, Комбаров, Кутепов, Максимович, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Зе Луиш, Луис Адриано.
Запасные игроки: Ребров, Максименко, Бокетти, Таски, Рассказов, Петкович, Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Ханни, Педро Роша.
«Тосно»
Стартовый состав: Юрченко, Сухарев, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Жигулев, Нуну Роша, Полетанович, Рикардиньо, Погребняк.
Запасные игроки: Опарин, Буйволов, Миюшкович, Макаров, Скворцов, Палиенко, Мирзов, Трошечкин, Карницкий, Труич.
Напомним, матч пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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