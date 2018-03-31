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Борис Игнатьев: «Дубль Оланаре? Ничего сверхъестественного»
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Борис Игнатьев: «Дубль Оланаре? Ничего сверхъестественного» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Известный российский тренер Борис Игнатьев прокомментировал игру нигерийского нападающего «Амкара» Аарона Оланаре, который сделал дубль в матче 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:1).
— Ничего сверхъестественного я не увидел, — сказал Игнатьев. — За пенальти Оланаре восхвалять не стоит. Второй мяч — производная ошибки обороны «Локомотива». Армейцы проводят хорошую селекционную работу, и они видели его лучшие игры. Не думаю, что сегодня он проявил себя на высоком уровне.
— Видно, что парень хочет попасть в сборную на чемпионат мира?
— Конечно, он прибавляет от игры к игре и сегодня старался, но особых почестей я бы не стал ему выказывать.
Напомним, что за три года в России 23-летний Оланаре забил три мяча за ЦСКА в 18 матчах чемпионата России. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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