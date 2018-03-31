Борис Игнатьев: «Дубль Оланаре? Ничего сверхъестественного»

Известный российский тренер Борис Игнатьев прокомментировал игру нигерийского нападающего «Амкара» Аарона Оланаре , который сделал дубль в матче 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:1).

— Ничего сверхъестественного я не увидел, — сказал Игнатьев. — За пенальти Оланаре восхвалять не стоит. Второй мяч — производная ошибки обороны «Локомотива». Армейцы проводят хорошую селекционную работу, и они видели его лучшие игры. Не думаю, что сегодня он проявил себя на высоком уровне.

— Видно, что парень хочет попасть в сборную на чемпионат мира?

— Конечно, он прибавляет от игры к игре и сегодня старался, но особых почестей я бы не стал ему выказывать.