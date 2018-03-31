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К. Резцова: считаю, у нас, в России, начинают сильно бегать слишком рано
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К. Резцова: считаю, у нас, в России, начинают сильно бегать слишком рано 

Чемпионат.com 1 час назад
Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, чем юниорский биатлон отличается от взрослого.
«Выступаю на взрослом уровне первый год, но не скажу, что как-то почувствовала переход. Мы делали все нагрузки одинаковые — и девчонки взрослые, и мы, кто только что перешёл. Такого, что я приходила, ложилась и больше не могла встать, не было. Единственное, когда приехали на IBU и там все сразу бегают, — это удивило. Нет такого, что 10 человек первые бегут, а остальные не бегут, как в юниорах. Когда первую гонку пробежала, я была четвёртой, а во второй — 30-й или 40-й. Это был такой шок!
В этом году я сильных результатов не показывала, сверхъестественного чего-то не делала, просто весь сезон бегала ровно. Считаю, у нас, в России, начинают сильно бегать слишком рано. Не про себя говорю. У меня никаких высоких достижений по юниорам не было. Я была 2-3-я в эстафетах на мире. Правда, на летнем мире хорошо, на роллерах мне проще. И, наверное, это хорошо, что много не выигрывала. Я какую-то базу набирала. Те, кто выигрывают, они уже набегались за юношеский и юниорский возраст. Почему мы выигрываем? Потому что иностранцы не выигрывают в юниорском возрасте ничего. Они готовятся к взрослому уровню. При этом у них юниоров начинают обкатывать сразу. Очень большая у них ротация происходит. Даже сейчас на Кубок IBU очень много приезжали после юниорского мира, после юниорской Европы. Они растут постепенно, чтобы на взрослый уровень вровень выйти уже, с нормальными результатами», — сказала Резцова.
Ещё больше видео с Кубка мира по биатлону можно посмотреть на сайте «Калашников Media»
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