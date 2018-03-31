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Борис Игнатьев: «В „Амкаре“ должны подчиниться и играть на резервной арене»
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Борис Игнатьев: «В „Амкаре“ должны подчиниться и играть на резервной арене» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал «СЭ» запрет РФПЛ на проведение домашних матчей «Амкара» на пермском стадионе «Звезда».
— Все решения лиги имеют право на жизнь и обязательны для исполнения, — сказал Игнатьев. — Другое дело — пермский стадион готовился к началу чемпионата, и комиссии принимали эту арену и давали добро на проведение там домашних матчей. Непонятно, что вдруг произошло, чтобы стадион пришел в такую негодность, и на нем вообще нельзя играть? Какие-то проблемы могли быть изначально и к какому-то сроку их нужно было устранить. Раз комиссия признала негодность этого стадиона, что ж сделаешь, такова спортивная жизнь. В «Амкаре» должны подчиниться требованиям и играть на стадионе, заявленном как резервный.
Напомним, что запасным стадионом «Амкара» является уфимский «Нефтяник». (Евгений БЕЛОУСОВ)
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