Борис Игнатьев: «В „Амкаре“ должны подчиниться и играть на резервной арене»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал «СЭ» запрет РФПЛ на проведение домашних матчей «Амкара» на пермском стадионе «Звезда».

— Все решения лиги имеют право на жизнь и обязательны для исполнения, — сказал Игнатьев. — Другое дело — пермский стадион готовился к началу чемпионата, и комиссии принимали эту арену и давали добро на проведение там домашних матчей. Непонятно, что вдруг произошло, чтобы стадион пришел в такую негодность, и на нем вообще нельзя играть? Какие-то проблемы могли быть изначально и к какому-то сроку их нужно было устранить. Раз комиссия признала негодность этого стадиона, что ж сделаешь, такова спортивная жизнь. В «Амкаре» должны подчиниться требованиям и играть на стадионе, заявленном как резервный.