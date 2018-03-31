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«Интер» обыграл «Верону», Икарди сделал дубль
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«Интер» обыграл «Верону», Икарди сделал дубль 

Советский спорт 1 час назад
В составе победителей дубль сделал Мауро Икарди. Также отличился Иван Перишич. На 90-й минуте у гостей был удален голкипер Николас.
«Интер» набрал 58 очков и на данный момент занимает четвертое место. У «Вероны» 22 очка и 19-е место.
В следующем туре «Интер» на выезде сыграет с «Торино», а «Верона» примет «Кальяри».
Чемпионат Италии Серия А 30-й тур  «Интер» — «Верона» — 3:0  Голы: Икарди, 1, 49, Перишич, 13  Удаление: Николас, 90  «Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Д`Амброзио (Сантон, 59), Жоау Канселу, Миранда, Рафинья (Борха Валеро, 75), Гальярдини, Брозович, Кандрева, Перишич, Икарди (Эдер, 65).
«Верона»: Николас, Караччоло, Супреан, Феррари (Бьянкетти, 57), Вукович, Ааронс (Верде, 65), Фарес, Бюхель, Ромуло, Кальвано, Петкович (Черчи, 79).
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