«Интер» обыграл «Верону», Икарди сделал дубль

В составе победителей дубль сделал Мауро Икарди. Также отличился Иван Перишич . На 90-й минуте у гостей был удален голкипер Николас.

«Интер» набрал 58 очков и на данный момент занимает четвертое место. У «Вероны» 22 очка и 19-е место.

В следующем туре «Интер» на выезде сыграет с «Торино», а «Верона» примет «Кальяри».

Чемпионат Италии Серия А 30-й тур «Интер» — «Верона» — 3:0 Голы: Икарди, 1, 49, Перишич, 13 Удаление: Николас, 90 «Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Д`Амброзио (Сантон, 59), Жоау Канселу, Миранда, Рафинья (Борха Валеро, 75), Гальярдини, Брозович, Кандрева, Перишич, Икарди (Эдер, 65).