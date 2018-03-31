Генеральный директор «Уфы» отметил, что РФПЛ приняла абсурдное решение, запретив проведение домашних матчей «Амкара» на пермском стадионе «Звезда».
— Для меня абсурдно, что команде нельзя играть на своем искусственном поле, — заявил Газизов. — Надо посмотреть итоги работы комиссии, принявшей это решение. Я на этом поле не был, но коллеги Игорь Резвухин (генеральный директор «Амкара» — Прим. «СЭ») и Денис Маслов (исполнительный директор клуба — Прим. «СЭ») сказали, что оно нормальное. Мне не хотелось бы, чтобы болельщиков и клуб лишали домашних игр.
— Одна из двух встреч «Амкара» в родных стенах запланирована на последний тур. Резервной ареной уральцев заявлен уфимский «Нефтяник». Как будете выходить из положения?
— Заключительные матчи чемпионата должны начинаться одновременно, и мы не можем выступать на одном и том же стадионе. Уральцам придется подбирать на другую арену. Может им еще разрешат сыграть в Перми, если комиссия еще раз приедет и оценит газон. (Евгений БЕЛОУСОВ)