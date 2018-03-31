Гаджиев: такие команды, как «Амкар», очень много значат для Премьер-Лиги

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал победу пермского клуба в матче 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:1).

«Сегодняшняя игра дала ответ на многие вопросы. Во-первых, футбол это игра для зрителей. Матч всегда проходит ярко, если есть хорошая эмоциональная поддержка, даже если соперника поддерживают сильнее. Во-вторых, присутствие хорошего поля. «Амкар» отнял очки почти у всех лидеров чемпионата, играя в гостях. Сегодняшняя игра подтвердила правильное решение руководства клуба о переносе игры в Москву.

Очень рад, что команда мужественно выдерживает финансовые сложности и проблемы. Такие команды, как «Амкар», которые справляются со всеми трудностями, очень много значат для российского чемпионата.

«Амкар» сегодня заработал деньги, которых ему не хватает. Поле в Перми не хуже, чем любое другое искусственное, которое есть в других городах. «Амкар» играл в Уфе, и там поле не лучше, чем в Перми. Мне обидно, потому что команда находится в трудном положении, но люди, которые там работают — профессионалы.