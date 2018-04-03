Футбольный «СКА-Хабаровск» может возглавить Сергей Передня

Бывший наставник футбольных клубов «Волга», «Томь», «Тамбов» и «Луч-Энергия» Сергей Передня является главным кандидатом на пост главного тренера команды премьер-лиги «СКА-Хабаровск». О назначении 45-летнего специалиста на должность рулевого может быть объявлено уже во вторник, 3 апреля.

Сам специалист подтвердил, что встречался с руководителями дальневосточной команды: «Да, я встречался с руководством клуба, — цитирует »Советский спорт" , — однако, пока без комментариев". В случае назначения на пост Передня сменит Рината Билялетдинова , контракт с которым был расторгнут по согласию сторон 31 марта.

В чемпионате России хабаровчане не могут выиграть с сентября 2017 года, когда они одолели «Ростов» (2:1). После 24 туров турнира премьер-лиги «СКА-Хабаровск» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.