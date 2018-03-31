Гендиректор «СКА-Хабаровска» назвал причины увольнения тренера

"Мы пришли к общему знаменателю: ни клуб в лице попечительского совета, ни тренер не удовлетворены сложившимся положением вещей, прежде всего — результатом в виде набранных очков. Поэтому решение о прекращении трудовых отношений по обоюдному согласию стало в своем роде выходом из ситуации", — цитирует Кандалинцева официальный сайт «СКА-Хабаровска».

Также он добавил, что решение о расторжении контракта было обоюдным.