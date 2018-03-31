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Гендиректор «СКА-Хабаровска» назвал причины увольнения тренера
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Гендиректор «СКА-Хабаровска» назвал причины увольнения тренера 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев объяснил решение отправить в отставку главного тренера Рината Билялетдинова, сообщает ТАСС.
"Мы пришли к общему знаменателю: ни клуб в лице попечительского совета, ни тренер не удовлетворены сложившимся положением вещей, прежде всего — результатом в виде набранных очков. Поэтому решение о прекращении трудовых отношений по обоюдному согласию стало в своем роде выходом из ситуации", — цитирует Кандалинцева официальный сайт «СКА-Хабаровска».
Также он добавил, что решение о расторжении контракта было обоюдным.
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