Курашов стал единственным кандидатом на пост главы Федерации фристайла России

Действующий президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов стал единственным кандидатом на выборах главы организации. «Заявление поступило от Федерации фристайла Москвы на кандидата Алексея Курашова. Зарегистрирован один кандидат на должность президента ФФР Курашов», — приводит слова представителя пресс-службы РИА Новости

В пресс-службе отметили, что на пост главы ФФР было ещё два кандидата, однако они сняли свои кандидатуры без объяснения причин.

Отчётно-выборная конференция ФФР, на которой изберут главу организации, состоится 9 апреля.

Ранее вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Рима Баталова сообщила, когда состоится отчётно-выборная конференция, на которой будет избран глава организации