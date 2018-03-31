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«Шальке» обыграл «Фрайбург» и идет вторым в бундеслиге
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«Шальке» обыграл «Фрайбург» и идет вторым в бундеслиге 

Советский спорт 49 минут назад
В составе победителей отличились Даниэль Калиджури (с пенальти) и Гвидо Бургшталлер. У гостей на 66-й минуте был удален Нильс Петерсен.
«Шальке» набрал 52 очка и занимает второе место в бундеслиге. У «Фрайбурга» 30 очков и 14-е место.
В следующем туре «Фрайбург» примет «Вольфсбург», а «Шальке» на выезде сыграет с «Гамбургом».
Чемпионат Германии Бундеслига 28-й тур  «Шальке» — «Фрайбург» — 2:0  Голы: Калиджури, 63, с пенальти, Бургшталлер, 73  Удаление: Петерсен, 66  «Шальке»: Ферманн, Налдо, Настасич, Очипка (Шопф, 54), Калиджури, Горетцка, Стамбули, Бенталеб, Эмболо (Тойхерт, 83), Бургшталлер, Ди Санто (Харит, 54).
«Фрайбург»: Шволов, Сеюнджю, Гульде, Гюнтер, Кох, Хаберер, Хефлер, Кат (Кляйндинст, 79), Сьерро, Штенцель (Кюблер, 79), Петерсен.
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