«Шальке» обыграл «Фрайбург» и идет вторым в бундеслиге

«Шальке» набрал 52 очка и занимает второе место в бундеслиге. У «Фрайбурга» 30 очков и 14-е место.

В следующем туре «Фрайбург» примет «Вольфсбург», а «Шальке» на выезде сыграет с «Гамбургом».

Чемпионат Германии Бундеслига 28-й тур «Шальке» — «Фрайбург» — 2:0 Голы: Калиджури, 63, с пенальти, Бургшталлер, 73 Удаление: Петерсен, 66 «Шальке»: Ферманн, Налдо, Настасич, Очипка (Шопф, 54), Калиджури, Горетцка, Стамбули, Бенталеб, Эмболо (Тойхерт, 83), Бургшталлер, Ди Санто (Харит, 54).

«Фрайбург»: Шволов, Сеюнджю, Гульде, Гюнтер, Кох, Хаберер, Хефлер, Кат (Кляйндинст, 79), Сьерро, Штенцель (Кюблер, 79), Петерсен.