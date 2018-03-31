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«Аталанта» — «Удинезе» — 2:0, «Кальяри» — «Торино» — 0:4, «Дженоа» — СПАЛ — 1:1 (обзоры)
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«Аталанта» — «Удинезе» — 2:0, «Кальяри» — «Торино» — 0:4, «Дженоа» — СПАЛ — 1:1 (обзоры) 

Soccer News 44 минуты назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляются обзоры трёх матчей 30-го тура итальянской Серии А.
"Аталанта" — «Удинезе» — 2:0  "Кальяри" — «Торино» — 0:4  "Дженоа" — СПАЛ — 1:1
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